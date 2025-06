O echipă din Liga a 2-a are un nou acţionar. Se doreşte reorganizarea pe modelul academiei Barcelonei

18:20

Gigi Becali s-a întreţinut mai multe minute cu Denis Drăguş la cununia religioasă a lui Florinel Coman cu Ioana Timofeciuc. Gigi Becali a vrut să îl transfere la FCSB pe Denis Drăguş, dar atacantul naţionalei a transmis ferm că îşi doreşte să rămână în străinătate. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui