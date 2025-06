Ce efect au loviturile Israelului în Iran? Experții văd două probleme

22:30

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi seară, că şeful statului, Nicuşor Dan, ”are o răbdare uriaşă, ascultă pe fiecare, doreşte să înţeleagă problema”, dar soluţia trebuie oferită de partide, întrucât parlamentarii acestora vor trece Guvernul prin Parlament. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, de ce preşedintele Nicuşor Dan … The post Kelemen Hunor: Președintele are o răbdare uriașă. Poate că data viitoare ne dă afară dacă nu mergem cu o soluție appeared first on spotmedia.ro.