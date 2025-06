Tragedia aviatică din India: A fost găsită una dintre cutiile negre. Ancheta urmărește 3 piste

08:40

Senatorul american Alex Padilla a fost scos pus la pământ şi încătuşat de agenţii de securitate, după ce a încercat să pună o întrebare la o conferinţă de presă susţinută de secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, la Los Angeles. „Sunt senatorul Alex Padilla. Am întrebări pentru doamna secretar", a spus Padilla, în timpul conferinţei