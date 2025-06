Războiul în Poiana lui Iocan

00:30

Compania aeriană Ryanair a anunțat joi că va impune o amendă de 500 de euro „pasagerilor perturbatori, al căror comportament duce la scoaterea lor din avion" și care sunt „aflați sub influența drogurilor sau a alcoolului". Compania low-cost va continua „să inițieze acțiuni civile împotriva pasagerilor perturbatori, dar pentru moment, îi va amenda cu cel …