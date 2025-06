Daniel Pancu, dialog savuros cu Vicente del Bosque după eşecul României U21 cu Spania U21: “Mi papa”

12:40

Ion Ţiriac (86 de ani) a vorbit despre situaţia în care se află naţionala lui Mircea Lucescu (79 de ani), lăsând să se înţeleagă că cel mai grea misiune pe care o are Il Luce este să îi mulţumească pe toţi tricolorii prezenţi la lot. Miliardarul român s-a enervat atunci când a auzit despre existenţa […] The post “Dobitoci am găsit peste tot”. Românii care l-au scos din minţi pe Ion Ţiriac appeared first on Antena Sport.