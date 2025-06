Gabriela Ruse – Elise Mertens LIVE TEXT (13:00), în finala de la ‘s-Hertogenbosch. Ruse luptă pentru al 2-lea trofeu din carieră

14:50

FIFA are un ambasador de lux în persoana lui Robbie Williams, care va cânta noul imn al forului mondial, intitulat „Desire". Compus cu ajutorul colaboratorilor de lungă durată Karl Brazil şi Owen Parker, precum şi Erik Jan Grob, cântecul va fi dezvăluit în întregime sâmbăta aceasta, înaintea meciului de deschidere al Cupei Mondiale a Cluburilor.