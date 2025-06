Lotul lui Dinamo pentru primul cantonament al verii. Un titular va lipsi de sub comanda lui Zeljko Kopic

19:40

Cristi Chivu a dat lovitura carierei. După ce a salvat-o de la retrogradare pe Parma, antrenorul român a acceptat o nouă provocare. A preluat-o pe Inter Milano după ce echipa de pe Giuseppe Meazza s-a despărţit de Simone Inzaghi. Italianul a plecat la arabi după ce a ratat titlul în Italia, dar şi finala Champions […]