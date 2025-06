TERMOFICARE | Peste 900 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4 şi 6, afectate de lucrări la reţea. Este vizat şi spitalul Fundeni

15:50

Două trenuri Intercity incluse în programul Trenurile Soarelui vor circula cel puţin câteva săptămâni fără vagon bar-bistro, în ciuda unui ordin de ministru care stipulează că prezenţa unui astfel de vagon este obligatorie. Confruntat cu această problemă, directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a răspuns „Da, ştiu, OK, nu îl am, am înţeles!", potrivit jurnaliştilor de […]