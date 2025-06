Nu vrea USR și cimitirele?

18:40

România s-a clasat pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul număr de locuri de muncă vacante, cu o rată de doar 0,6%, în primul trimestru al acestui an, pe fondul unei crize economice profunde. Probleme economice majore au și celelalte state din UE, astfel că rata locurilor de muncă vacante a cunoscut o scădere […] The post România a intrat și în criză de locuri de muncă first appeared on Ziarul National.