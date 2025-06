Sector 3 | 1.500 de elevi au participat la ateliere de educație seismică

07:40

Fântânile arteziene din Piața Unirii, construite pe timpul regimului comunist și reabilitate integral în 2018, cu nouă milioane de euro, vor fi dezafectate la finalul lunii iunie, pentru refacerea Planșeului Unirii, a anunțat Apa Nova. Dezafectarea fântânilor va fi realizata de concesionarul sistemului de apă-canal care are în administrare ansamblul din centrul Bucureștiului, dar și […]