Instructorii de la Metrorex care cereau șpagă pentru angajare au scăpat de închisoare | Club feroviar

06:40

An de an, mijlocul lui iunie ne aduce aminte de o pagină controversată a istoriei noastre recente. Mizerabilă, chiar. De altfel, ziua de 15 iunie marchează, pentru mulți, apogeul mineriadelor și momentul în care se rosteau mulțumiri prezidențiale pentru „refacerea” rondurilor de flori distruse de corturile celor care manifestau împotriva neo-comuniștilor, pe platoul din fața […] The post EDITORIAL | 15 iunie: Pe noi cine ne mai bate în București? Minerii care au născut „pui vii“ în birourile Salrom appeared first on Buletin de București.