DEZBATEREA ZILEI / ROMÂNIA, ÎNCOTRO?

06:00

Autovehicul furat din Belgia, radiat din circulație, reținut la Albița. Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autovehicul, an fabricație 2016, care figura în bazele de date belgiene ca fiind furat și radiat din circulație. În data de 13 iunie [...] The post Autovehicul furat din Belgia, radiat din circulație, reținut la Albița first appeared on IasiTV Life.