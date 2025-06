Incendiu de proporții la o anexă gospodărească din Miroslava – intervenție amplă a pompierilor ieșeni

06:00

Acuzații Grave: Ștefan Mandachi, bănuit că și-a amenințat fosta parteneră cu un cuțit, este apărat de Tudorel Toader. Milionarul Ștefan Mandachi este în centrul unui scandal după ce fosta sa iubită a solicitat un ordin de protecție. Femeia, care are o fetiță de un an și jumătate cu afaceristul, susține că a fost bătută și [...] The post Acuzații Grave: Ștefan Mandachi, bănuit că și-a amenințat fosta parteneră cu un cuțit, este apărat de Tudorel Toader first appeared on IasiTV Life.