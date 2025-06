Toată strategia, planurile şi obiectivele BYD în România pe 2025 s-au dus pe apa sâmbetei după un comunicat de presă de doar 3 paragrafe al AFM

21:40

Uite o ştire interesantă, una care cred că va împărţi (din nou) lumea în două tabere: pro sau contra acestei decizii. Se pare că Sameday a început să afişeze reclame pe ecranele easybox-urilor. Personal chiar azi am ridicat ceva de la easybox şi nu am observat nicio reclamă, însă Radu Dumitru (nwradu.ro) a fost întâmpinat […] The post Sameday a început să afişeze reclame pe ecranele easybox-urilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.