Clipul zilei: în Shanghai a fost mutat un întreg complex de case istorice cu ajutorul a 432 de roboţi mici dotaţi cu inteligenţă artificială

În războiul comercial global, China are suficient de multe avantaje cât să joace dur, iar pământurile rare par a fi una dintre cele mai puternice cărţi. Conform informaţiilor oficiale, China produce în prezent aproape 60% din toată oferta mondială de pământuri rare şi procesează peste 90% din toată producţia globală (şi restul producătorilor trimit în […]