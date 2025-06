Un nou român în La Liga! Echipa lui Daniel Paraschiv a obţinut dramatic promovarea în prima ligă a Spaniei

12:00

Gică Popescu a oferit detalii despre viitorul lui Ianis Hagi. Președintele de la Farul și unchiul internaționalului român a declarat că acesta, probabil, a și semnat cu noua sa echipă. Așa cum AntenaSport a anunțat în exclusivitate, Ianis Hagi e pe lista de transferuri a lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia. Mijlocașul s-a despărțit […]