Cum a fost descris Cristi Chivu de starurile lui Inter, după prima victorie pe banca italienilor

15:40

Aryna Sabalenka, principala favorită a turneului WTA 500 de la Berlin, a fost eliminată în semifinale de Marketa Vondrousova, campioana din 2023 de la Wimbledon. Jucătoarea din Cehia s-a impus cu 6-2, 6-4. Aceasta este prima finală pe care Vondrousova o va juca de la ultimul act de la All England Club din 2023, atunci […] The post Aryna Sabalenka a fost eliminată în semifinalele de la Berlin! Vondrousova, prima victorie în faţa unui nr. 1 WTA appeared first on Antena Sport.