Carlos Alcaraz a câștigat turneul de la Queen’s Club! Al 5-lea trofeu din 2025 pentru spaniol

Bolnav de câteva zile şi chiar internat miercuri, Kylian Mbappé nu a participat sâmbătă la antrenamentul echipei Real Madrid şi va rata al doilea meci al clubului madrilen la Cupa Mondială a Cluburilor (duminică), împotriva formaţiei mexicane Pachuca. Mbappé are probleme din cauza unei gastroenterite acute în urma căreia încă nu s-a recuperat.