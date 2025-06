OKC Thunder şi Indiana Pacers au ambele precedente favorabile înainte de meciul 7 din finala NBA! Statistica nu le poate separa

17:20

Gică Hagi este extrem de entuziasmat de performanţa tricolorilor mici condusi de Ion Marin. Naţionala Under 19 a reuşit calificarea în careul de aşi al EURO 2025 care se desfăşoară în România. Băieţii noştri se bat pentru un loc în finala competiţiei cu Olanda. Gică Hagi e fanul tricolorilor lui Ion Marin. A fost la […]