Zeljko Kopic cere transferuri de urgenţă la Dinamo, la plecarea în cantonament: “Cât mai repede posibil”

12:00

România U19 a reuşit o calificare istorică în semifinalele EURO 2025, după victoria categorică din ultimul meci al grupei cu Danemarca, scor 3-0. Elevii lui Ion Marin au încheiat faza grupelor cu două victorii şi o înfrângere. Pentru un loc în marea finală, România U19 va juca împotriva Olandei U19. Meciul va avea loc luni, […] The post Interes uriaş pentru Olanda U19 – România U19! Câte bilete au mai rămas pentru semifinala EURO 2025 appeared first on Antena Sport.