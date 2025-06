Liderul UDMR, întrebat dacă Nicușor Dan va fi un președinte jucător: A fost tot timpul. E un om cu enorm de multă răbdare, enorm de mult bun simț și vrea să înțeleagă problemele

01:40

Se apropie vacanța. Pentru unii, asta înseamnă bucurie, libertate, răgaz. Pentru alții înseamnă… stres. Stresul de a planifica, de a bifa obiective, de a face poze bune, de a arăta că te distrezi, că ești bine, că trăiești la maximum. Pentru că altfel, ce sens mai are vacanța? Această presiune (tacită sau nu!) omniprezentă de … The post Presiunea de a fi fericit în vacanță: cum ne fură social media bucuria reală a timpului liber