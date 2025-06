Un guvern turat la maxim, cu frâna de mână trasă

01:40

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră de zi cu zi, este important să ne gândim și la impactul pe care aceste tehnologii îl au asupra mediului. Un nou studiu realizat de cercetători din Germania și publicat în Frontiers in Communication atrage atenția asupra costurilor ascunse ale interacțiunilor noastre cu … The post Impactul invizibil asupra mediului al discuțiilor tale cu AI. Cum să folosești tehnologia într-un mod mai sustenabil appeared first on spotmedia.ro.