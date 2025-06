Presa din Iran anunță începerea armistițiului cu Israelul

14:10

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, l-a vizitat la spital pe fostul șef al statului, Ion Iliescu. Fostul președinte se află de mai multe zile în grija medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală. Din câte a transmis public, vineri, Ministerul Sănătății, vizita a avut loc în cursul zilei de joi, […] The post Primul oficial care l-a vizitat pe Ion Iliescu la spital: „Mesaj de încurajare și de sprijin”/Noi detalii despre starea de sănătate a fostului președinte first appeared on Ziarul National.