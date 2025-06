Alege ce citești

11:10

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni, 23 iunie, să îl susțină pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională (CCR) pe Mihai Busuioc, actualul președinte al Curții de Conturi, iar pentru funcția de secretar general al Guvernului (SGG) pe social-democratul Radu Oprea. Un anunț în acest sens a fost făcut de către președintele interimar […] The post Pe cine propune PSD pentru funcția de judecător la CCR/Anunțul făcut de Sorin Grindeanu – VIDEO first appeared on Ziarul National.