Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, va fi adus marți în România. A fost preluat din Turcia

08:10

Am crezut că le-am văzut pe toate. Dar nu. Acum avem cerșetori digitali care nu mai stau pe stradă, ci pe TikTok, Instagram și YouTube, frecând ecrane și cerând bani cu tupeu: „tap tap, donați!”. Nu mai vezi oameni în nevoie reală, ci personaje obosite, cu filtre, ruj și lumini, care au transformat milogeala în […] The post Like, share, încasează: milogeala online are zero conținut, mult tupeu și cont Revolut first appeared on Ziarul National.