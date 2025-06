Summitul NATO: Intalnire Zelenski – Trump programata pentru miercuri

08:20

Bursele asiatice au deschis in crestere marti dimineata, in timp ce preturile petrolului au scazut semnificativ, ca reactie la anuntul fostului presedinte american Donald Trump privind un acord de incetare a focului „complet si total” intre Israel si Iran, anunta Associated Press. La ora 20:48 (ET) luni seara, contractele futures pentru petrolul american West Texas...