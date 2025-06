Britanic inculpat pentru organizarea unei „nunti” cu o fetita de 9 ani la Disneyland Paris

Un britanic a fost retinut si acuzat in legatura cu organizarea unei „nunti simulate” a unei fetite ucrainene in varsta de noua ani la Disneyland Paris, potrivit BBC. Procurorii francezi au declarat ca barbatul in varsta de 39 de ani era un infractor sexual condamnat, cautat in Marea Britanie. Britanicul a fost arestat sambata dimineata...

