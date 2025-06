Spania încearcă să atragă studenții străini cărora Trump le-a interzis accesul în SUA

10:20

Summitul NATO de la Haga, care are loc azi și mâine, marchează un moment crucial pentru viitorul securității occidentale: liderii alianței discută oficial despre stabilirea unui nou prag minim pentru cheltuielile de apărare, de 5% din PIB, la presiunea administrației Trump. Miza este uriașă – de la consolidarea apărării de bază până la investiții în … The post De ce e atât de important summitul de la Haga. Noul obiectiv major al alianței de care depinde securitatea unei lumi întregi appeared first on spotmedia.ro.