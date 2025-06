Cât de periculoase sunt insectele invazive în Europa și ce specie a ajuns în România

14:20

Guvernul pornește reforma în sectorul bugetar de la un prag ridicat: la finalul lunii aprilie 2025, numărul posturilor ocupate în sistemul public a fost de 1,3 milioane. Oficial, cifra e aproape identică celei din decembrie 2024, dar în realitate este vorba despre un plus de câteva mii de locuri de muncă, explică Profit.ro.