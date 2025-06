Nicușor Dan și-a stabilit echipa. Cine sunt consilierii săi

14:20

Cardul de debit și cardul de credit sunt instrumente complementare care pot sluji obiective diferite: cardul de debit oferă control strict al cheltuielilor curente, iar cardul de credit aduce flexibilitate pentru achiziții mai mari sau situații neprevăzute, cu condiția să fii extrem de cumpătat și capabil să-ți gestionezi plățile, pentru a evita dobânzile ridicate. Alegerea … The post Card de debit vs. card de credit: Când și cum le folosești? appeared first on spotmedia.ro.