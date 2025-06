Fraudy Talks by ING: Doar 4% dintre victimele fraudelor online recuperează banii pierduți și ce sfaturi să respecți ca să nu ajungi victimă de la Alin Becheanu – Head of Fraud Monitoring & Prevention la ING Bank România

21:50

Am observat că articolele „clipul zilei" vă plac, aşa că astăzi am revenit cu unul nou foarte interesant. Săptămâna aceasta (mai exact pe 17 iunie) chinezii au intrat din nou în Cartea Recordurilor, de data aceasta prin intermediul unui adevărat spectacol cu drone. În oraşul Chongqing au fost ridicate de la sol 11.787 de drone, […]