Iubirea de sine – între echilibru interior și sănătate mintală

Premierul Ilie Bolojan are doi noi consilieri onorifici, unul pe economie – Ionuț Dumitru – și unul pe educație – Marilen Pirtea. Vineri, într-o conferință de presă, Bolojan a răspuns și celor care l-au criticat pentru unele numiri pe care le-a făcut: „Numirile pe care le voi face direct mă vor califica sau descalifica".