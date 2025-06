Tranzacţie uriaşă pe piaţa media europeană, un gigant TV urmând a se forma din 2026 (dacă se va primi acceptul autorităţilor de reglementare)

18:30

Piaţa globală de gaming este uriaşă, iar aceasta creşte puternic de la an la an. Sony a publicat cele mai recente date financiare, iar cifrele pentru consola Sony PlayStation 5 sunt absolut remarcabile. Sony PlayStation 5 a generat pentru compania japoneză în perioada 2020 – 2024 un profit operaţional de 13 miliarde de dolari, adică […] The post Consola Sony PlayStation 5 este cea mai profitabilă din istoria Sony (aceasta a generat profit cât toate celelalte la un loc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.