Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) ar putea „fuziona” cu Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

Trebuie să recunosc că în urmă cu ceva zile am văzut mai multe articole de genul „Toyota a lansat în premieră globală motorul care merge cu apă", însă am fost oarecum sceptic legat de această informaţie (mai ales că nu existau surse credibile, iar paginile din ţară ce au preluat informaţia nu dau aproape deloc […]