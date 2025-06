Ce urmează pentru David Popovici, după cele trei medalii cucerite la Europenele U23. Obiectivul setat: “O altă greutate”

11:00

Magnus Carlsen (34 de ani), considerat cel mai bun jucător de şah din toate timpurile, a publicat un mesaj viral pe contul lui de Instagram după ce a fost în luna de miere. Carlsen se căsătorise cu Ella Victoria la începutul anului. Mesajul multiplului campion mondial la şah a adunat peste 160.000 de like-uri pe […] The post “Nu am să vă mint…” Celebrul milionar de 34 de ani, mesaj viral după ce a fost în luna de miere! appeared first on Antena Sport.