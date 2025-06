Bătuți, speriați și umiliți! „Nemții mici” au avut un turneu de coșmar

10:30

Se anunță un protest al studenților, joi, în București, chiar sub geamurile recent instalatului Executiv condus de către Ilie Bolojan. Studenții ies în stradă, joi, 26 iunie, în Capitală – în fața sediului Guvernului, dar și în mai multe orașe mari ale țării, cum ar fi Timișoara, Cluj-Napoca și la Iași, în speranța că își […]