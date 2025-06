S-a aflat abia acum drama prin care a trecut actualul șef al statului! Nicușor Dan și-a înmormântat tatăl în mare taină

16:00

Cristi Chivu continuă parcursul perfect la Mondialul Cluburilor. Inter a învins-o categoric pe River Plate, scor 2-0, și s-a calificat de pe primul loc în „optimi”. Italienii sunt entuziasmați de prestația „nerazzurrilor” și vorbesc despre o echipă renăscută sub comanda tehnicianului român. „Iată Interul lui Chivu!” Gazzetta dello Sport laudă stilul de joc și atitudinea […] The post Interul lui Chivu face valuri! Presa italiană e în extaz după victoria cu River Plate first appeared on Ziarul National.