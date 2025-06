„Conștient, nu dependent” – Fundația Dan Voiculescu a lansat campania națională antidrog la Școala Gimnazială Nr. 206 din București

17:10

Vânzările de autovehicule pe piața internă s-au prăbușit în luna aprilie față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS), scăderile fiind fără precedent. Cauzele sunt legate de întârzierea extremă la Programului Rabla, care și acum este sub semnul incertitudinii, dar și de pierderea puterii de cumpărare a populației. Totodată, […] The post Piața internă auto s-a prăbușit. Scăderi fără precedent ale vânzărilor first appeared on Ziarul National.