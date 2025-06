Autobuzele turistice etajate revin pe traseu în Capitală

10:40

Grupul Volvo și Daimler Truck anunță lansarea Coretura AB, societate mixtă care își propune să dezvolte o nouă platformă pentru vehicule definite prin software. Coretura va permite celor două grupuri, dar și altor clienți viitori, să dezvolte aplicații digitale independente pentru vehicule, care să le diferențieze produsele. Noua companie, cu sediul în Göteborg (Suedia) a […] The post Coretura, noul Joint Venture dintre Volvo Group și Daimler Truck appeared first on ZIUA CARGO.