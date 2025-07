Actrița Manuela Hărăbor, scoasă din distribuția unui serial pe motiv de „expunere politică”: „Cum e cu egalitatea de drepturi a ideologiei voastre pro-europene?”

17:30

În dimineața zilei de 22 iunie, în timpul Sfintei Liturghii, un islamist a intrat în biserica ortodoxă "Sfântul Ilie" din Damasc. Înarmat cu o pușcă și explozibili, a deschis focul asupra credincioșilor și apoi s-a detonat în mijlocul mulțimii. 25 de oameni au fost uciși. Peste 60 au fost răniți. Sânge pe icoane. Tăcere în […] Moartea diplomației creștine. Sânge pe icoane