Atac la siguranța națională. Angajații care opresc inundațiile, decimați de guvern

13:10

Nu poți rămâne indiferent când vezi că în 2025, într-o țară care se pretinde europeană, educația este primul lucru sacrificat pe altarul incompetenței bugetare. Pentru tăierea burselor, în schimb, s-au găsit argumente. Nu putem fi neutri, nu mai avem cum. Sunt studentă, și ca mine sunt mii. Muncesc, învăț, trag de mine să rămân aici, […] The post Tăierea burselor nu e economie. E abandon first appeared on Ziarul National.