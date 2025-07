Dacă nu erau bulgarii, poporul v-ar fi iubit cu ouă și roșii, domnule Bolojan!

17:50

Germania U21 a pierdut trofeul Euro 2025 în fața Angliei, scor 2-3, după un meci tensionat decis în prelungiri. Însă drama nu s-a încheiat pe teren. La plecarea de la stadion, autocarul nemților a fost lovit brusc de o barieră metalică care a coborât din senin, izbindu-se de vehicul cu o bubuitură care i-a speriat […]