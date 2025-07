Primul campion mondial al României în boxul profesionist, Mihai Leu, a murit marţi noaptea

00:15

„Mi-am scris pe perete în nor­vegiană: voi con­strui ceva mare.“ Aşa începe povestea uneia dintre cele mai cunoscute reţele de pizzerii din România, spusă de Denisa Tache, fondatoare şi administrator al Merak Advertising – compania din spatele brandului Maestro. Cu un vis clar, multă determinare şi curajul de a merge împotriva curentului, Denisa a pornit pe un drum antreprenorial la doar 23 de ani, în ciuda descurajărilor şi a lipsei de garanţii pe care o tânără le putea oferi atunci. „Nu vorbesc norvegiană, dar acela a fost momentul în care am decis să schimb ceva. M-am trezit într-o dimineaţă, am simţit că începe o etapă nouă şi am scris pe perete, în norvegiană, că voi construi ceva mare. Voiam independenţă, voiam să creez ceva recunoscut şi dincolo de graniţe.“ Denisa recunoaşte că a crescut alături de mama sa, implicată tot în zona HoReCa, şi de acolo i s-a transmis gustul pentru antreprenoriat.