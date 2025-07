Acuzat că a lăsat România în “dezastru economic”, Ciolacu contraatacă: România nu este în niciun colaps. Austeritatea oarbă nu reduce deficitul, îl adâncește

09:40

Trebuie să facem eforturi pentru a primi noi state în familia Uniunii Europene în câțiva ani, a declarat, marți, ministrul român de externe, Oana Țoiu, în cadrul conferinței care a marcat începutul președinției daneze a Consiliului UE în care a mai subliniat importanța consolidării Pieței Unice și avansarea eforturilor europene la nivel regional pentru consolidarea […]