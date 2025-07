“Moldova a ales calea europeană, iar UE este aici pentru a o parcurge împreună”. Declarația primului summit din istorie UE – R. Moldova: Fără roaming cu UE din 2026, 270 milioane de euro pentru reforme și ajutor în fața atacurilor hibride ale Rusiei

09:30

Uniunea Europeană și China au organizat la Bruxelles, la 2 iulie, cel de-al 13-lea dialog strategic, coprezidat de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și de ministrul chinez de externe Wang Yi, informează un comunicat oficial al Serviciului European de Acțiune Externă. Punând bazele pentru summitul liderilor din iulie, oficialii […] The post Kaya Kallas pledează pentru reechilibrarea relațiilor economice dintre UE și China first appeared on caleaeuropeana.ro.