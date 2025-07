Iulian Chifu: Rusia aruncă în aer relațiile sale cu Azerbaidjanul. Toate statele din spațiul post-sovietic sunt nervoase după războiul de agresiune din Ucraina

10:40

Banca Națională a României atrage atenția în raportul asupra stabilității pe luna iunie că incertitudinile și efectele modificărilor politicilor comerciale ale Statelor Unite și ale măsurilor adoptate ca răspuns de alte țări generează riscuri suplimentare asupra stabilității financiare a României, într-un context deja marcat de vulnerabilități ridicate, informează Agerpres. Principalele riscuri asupra stabilității financiare în […] The post BNR semnalează: Fără politici fiscale care să susțină ferm consolidarea fiscal-bugetară, atingerea țintei de deficit bugetar de 7% este grevată de incertitudini ridicate first appeared on caleaeuropeana.ro.