Piața de fuziuni și achiziții din România, în S1

15:20

Oare gradul de oboseală și consum mintal ar putea avea legătură cu cinstea ori corectitudinea față de alții? Adică, dacă suntem nedormiți, muncim excesiv de mult, ori tocmai am rezolvat niște probleme dificile, am fi mai predispuși „să furăm la cântar”, ori să săvârșim acte de corupție? Asta s-au întrebat și cinci cercetători de la […] The post ANTICORUPȚIE. Prea epuizat ca să fii integru? appeared first on ZIUA CARGO.