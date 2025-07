ANAF a colectat 245 mld. lei în S1

11:50

Costin Șerban, un antreprenor român, digitalizează sectorul construcțiilor din UK cu o soluție ERP (enterprise resource planning) în care a investit 12 ani de dezvoltare continuă și aproximativ 1,6 milioane de lire sterline. Potrivit unui comunicat transmis redacției, platforma ERP cloud-based se numește Abilo, a fost dezvoltată de compania românească de IT, Obi Systems, și […]