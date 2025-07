Horoscop de weekend: 5 – 6 iulie

09:20

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de australianca de origine rusă Daria Kasatkina, cu 6-2, 4-6, 6-1, joi, în runda a doua a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Begu (34 ani, 115 WTA) s-a înclinat după două ore de joc. Kasatkina (28 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 16