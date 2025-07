Cel mai bun mod de a evita arsurile de piele provocate de UV nu este crema de protecție solară

11:20

Complexul Educațional Laude-Reut își reconfirmă statutul de model de excelență în învățământul preuniversitar românesc, înregistrând pentru al 16-lea an consecutiv o promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat. În 2025, Liceul Laude-Reut ocupă locul 4 în București și locul 7 la nivel național în clasamentul liceelor cu promovabilitate integrală, dintre unitățile cu peste 30 de …